После долгих дискуссий Совет Латвийской Музыкальной академии Язепа Витолса (JVLMA) принял решение выразить недоверие ректору Гунтару Пранису и призвал его уйти в отставку, сообщило агентство LETA.

Если ректор откажется уйти с должности, Совет JVLMA призовет председателя Сената Илон Мейю по возможности быстрее рассмотреть это решение на внеочередном заседании Сената.

Совет указал, что решение принято, чтобы снизить переживания постарадавших студенток, хотя члены Совета осознают, что это практически невозможно.

Члены Совета также полагают, что это решение поможет быстрее принять необходимые меры для предотвращения любых случаев сексуального насилия в JVLMA. По мнению Совета, это решение поможет быстрее восстановить репутацию JVLMA.

Совет JVLMA впервые узнал о сексуальном насилии в академии в четверг, 7 марта, когда был показан анонсирован сюжет программы Латвийского телевидения (LTV) Kultūršoks ("Культурный шок"), но более полную информацию получил во время передачи 8 марта.

Совет подробно ознакомился с действиями ректора, которые были "многочисленными, но неэффективными". Совет JVLMA считает, что нужно принципиальено изменить институциональную ответственность JVLMA в отношении сексуального насилия и необходимо ввести положение, соответствующее стандартам западных стран, которое было бы обязательным для всех преподавателей и сотрудников JVLMA.

Как уже сообщалось, JVLMA обратилась в Госполицию в субботу, 9 марта, в связи с информацией о насилием в в отношении студенток со стороны преподавателей программы LTV Kultūršoks.

Преподавателям, которые совершают подобные действия против своих студентов, нет места ни в JVLMA, ни в латвийской музыке, заявил по следам скандала ректор JVLMA Пранис.

JVLMA призвала всех возможных жертв и потерпевших подавать заявления любым соответствующим лицам или учреждениям, которые могут помочь в решении этой проблемы.

"JVLMA и я, как ректор, будем лично следить за тем, чтобы ни одна заявка не осталась без должного внимания и действий, и чтобы наши студенты получали всю возможную защиту", — сказал Пранис.

Как уже сообщалось, программа Латвийского телевидения Kultūršoks получила свидетельства семи студенток Латвийской музыкальной академии о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей.

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