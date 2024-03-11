Латвийский президент Эдгар Ринкевич ожидает от Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса и ответственных органов быстрого и тщательного расследования информации о домогательствах преподавателей вуза по отношению к студенткам.

В нашем обществе многие не верят, что люди будут услышаны и последует адекватная реакция, если они сообщат должностным лицам о несправедливости и правонарушениях, написал президент Латвии в соцсети X.

Напомним, ранее в распоряжение программы Латвийского телевидения (ЛТВ) "Культурный шок" попали показания семи студенток музыкальной академии о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей.

9 марта вуз обратился с этой информацией в Государственную полицию.

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