"А ты тоже в этом списке?" - спрашивают друг друга преподаватели в коридорах Латвийской музыкальной академии (JVLMA). Пока что из-за потенциальных сексуальных домогательств по отношению к студенткам от работы отстранен один преподаватель, на которого поступилодва заявления. Известно, что это заведующий кафедрой старинной музыки Марис Купчс, который заявил порталу Delfi, что будет оспаривать решение ректора Гунтарса Праниса.

Что показал опрос

С действиями сексуального характера сталкивались 8,2% респондентов анонимного студенческого опроса, организованном студенческим самоуправлением JVLMA. 33,6% слышали, как кто-то рассказывал о том, что сталкивался с этим в академии. Эта цифра настораживает и свидетельствует о системном характере проблемы, о том, что случаев немало, считают в совете вуза, который поделился этой информацией. В опросе участвовали 133 студента, а всего в академии сейчас обучаются 522. Примерно в это же время, в феврале, ректор академии Пранис получил заявление о неподобающем поведении преподавателя, связанном с харассментом по отношению к студентке.