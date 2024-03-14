Латвийская музыкальная академия имени Язепа Витола (JVLMA) получила новые заявления о возможных сексуальных домогательствах к студенткам со стороны преподавателей, сообщила сегодня передача Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.

До сих пор дисциплинарное взыскание применялось к одному преподавателю, несколько человек лишились должностей. Еще один преподаватель отстранен без возможности общения со студентами.

На сайте JVLMA видно, что Марис Купчс больше не занимает пост заведующего Кафедрой старинной музыки, его имя уже публично прозвучало в связи с возможными обвинениями. Вторая кафедра, которая осталась без руководителя — Кафедра музыкальных технологий, которую возглавлял Роланд Кронлакс, отмечает LTV.

С обоими преподавателями LTV не удалось связаться ни по телефону, ни по SMS.

Как сообщалось, Госполиция начала уголовный процесс в связи с прозвучавшей информацией о возможных домогательствах к студенткам со стороны преподавателей JVLMA.

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