Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с информацией о имевших место домогательствах преподавателей Латвийской музыкальной академии к студенткам.

Уголовный процесс начат по разделу Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности, сообщили агентству LETA в полиции.

Полиция призывает всех жертв домогательств и свидетелей обращаться по электронной почте onssnap@vp.gov.lv или телефонам 67075517 и 67075211. Анонимность гарантируют всем, кто сможет предоставить полезную для следствия информацию.

Заявление в полицию подал ректор академии Гунтарс Пранис.

Передача Латвийского телевидения "Культурный шок" ранее показала сюжет, в котором семь студенток Музыкальной академии рассказали о сексуальных домогательствах со стороны некоторых преподавателей. Передача располагает именами этих преподавателей, но они не будут обнародованы до момента сбора доказательств. Показания переданы в бюро омбудсмена.

В понедельник LTV сообщило, что одним из преподавателей, который мог перейти границы в общении со студентками, был заведующий кафедрой старинной музыки Марис Купчс.

В связи со вскрывшимися фактами совет академии выразил недоверие ректору академии Пранису и призвал его уйти с должности. Но последний это сделать отказался.

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