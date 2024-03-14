Foto: LETA
Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с информацией о имевших место домогательствах преподавателей Латвийской музыкальной академии к студенткам.

Уголовный процесс начат по разделу Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности, сообщили агентству LETA в полиции.

Полиция призывает всех жертв домогательств и свидетелей обращаться по электронной почте onssnap@vp.gov.lv или телефонам 67075517 и 67075211. Анонимность гарантируют всем, кто сможет предоставить полезную для следствия информацию.

Заявление в полицию подал ректор академии Гунтарс Пранис.

Передача Латвийского телевидения "Культурный шок" ранее показала сюжет, в котором семь студенток Музыкальной академии рассказали о сексуальных домогательствах со стороны некоторых преподавателей. Передача располагает именами этих преподавателей, но они не будут обнародованы до момента сбора доказательств. Показания переданы в бюро омбудсмена.

В понедельник LTV сообщило, что одним из преподавателей, который мог перейти границы в общении со студентками, был заведующий кафедрой старинной музыки Марис Купчс.

В связи со вскрывшимися фактами совет академии выразил недоверие ректору академии Пранису и призвал его уйти с должности. Но последний это сделать отказался.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit