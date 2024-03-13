Совет Латвийской музыкальной академии Язепа Витолса (JVLMA) до передачи Kultūršoks на Латвийском телевидении (LTV) не знал о том, насколько широкий круг студенток пострадал от предполагаемого сексуального домогательства со стороны преподавателей академии, говорится в заявлении совета.

"В 2017 году, когда в прессе был рассмотрен случай сексуального домогательства, ректор [Гунтарс Пранис] руководил комиссией по этике и знал, что проблема в учебном заведении существует. Существование проблемы доказывают и результаты опроса студентов", — написано в заявлении.

В анонимном опросе студентов отмечается, что 8,2% респондентов сталкивались с поведением сексуального характера, 33,6% слышали, как кто–то рассказывал или сообщал о том, что столкнулся с таким поведением в академии. Эта цифра настораживает и свидетельствует о систематическом характере проблемы, а не нескольких случаях, подчеркнули в совете.

В распоряжении совета есть информация о том, что одна из обратившихся к LTV женщин утверждала, что ректор давно знал о происходящем. Также в день, когда совет выразил недоверие ректору, несколько членов совета встретились с представителями студентов JVLMA, которые сообщили, что по-прежнему не чувствуют себя безопасно в академии.

Совет также обвиняет ректора во лжи. Пранис на пресс-конференции заявил, что у него есть план по исправлению сложившейся ситуации. Однако совет план не получил.

Кроме того, совет выражает беспокойство тем, что в JVLMA сохраняется атмосфера запугивания. 11 марта один член совета разговаривал со студенткой, которая сообщила тревожную новость о происходящем на одной кафедре, но сейчас она не хочет говорить и пожелала остаться анонимной.

Так как в передаче Kultūršoks прозвучали семь историй, ситуацию можно расценивать как систематические нарушения, отмечает совет в своем заявлении.

"Главная задача — расследовать и предотвращать их, а не пытаться сохранить существующую ситуацию, защищая руководство JVLMA", — говорится в заявлении.

В совете считают, что отставка ректора была бы символическим актом, который указал бы на структурный подход к решению накопившихся проблем.

Как сообщалось ранее, программа Kultūršoks получила свидетельства семи студенток Латвийской музыкальной академии о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей.

Совет JVLMA впервые узнал о сексуальном насилии в академии в четверг, 7 марта, когда был показан анонсирован сюжет программы Kultūršoks, но более полную информацию получил во время передачи 8 марта.

JVLMA обратилась в Госполицию в субботу, 9 марта, в связи с информацией о насилием в в отношении студенток со стороны преподавателей программы LTV Kultūršoks.

Ректор Гунтарс Пранис заявил, что не оставит свой пост, так как видит свою ответственность за ситуацию в академии и способы изменить ее к лучшему.

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