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Ректор Латвийской Музыкальной академии Язепа Витолса (JVLMA) Гунтарс Пранис примет решение покинуть свой пост после назначенной на вторник, 12 марта, встречи с министром культуры Агнесе Логиной ("Прогрессивные").

Пранис в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявил, что пока не может дать ответ о решении совета высшего учебного заведения выразить ему недоверие. Решение он примет после встречи с Логиной.

Однако ректор подчеркнул, что ничего не скрывал и сам заинтересован в решении ситуации, чтобы в будущем со студентами ничего подобного не случилось.

"Я ничего не скрывал, ничего под ковер не заметал, как прозвучало, я считаю, что это клевета", — заявил Пранис, комментируя адресованные ему обвинения в замалчивании ситуации.

Он подчеркнул, что воспринимает происходящее очень эмоционально и ему не все равно, что происходит с академией и учащимися. "Моя обязанность — сделать все, что в моих силах", — сказал Пранис.

Учитывая специфику обучения, когда преподаватель часто находится с учеником в одном помещении, рассматривается возможность оборудования таких помещений видеокамерами, чтобы исключить возможность того, что педагог и студент остаются наедине.

Между тем Логина в интервью TV3 заявила, что ситуацию следует воспринимать со всей серьезностью — в вузах нет места не только преподавателям, которые переходят границы в отношениях со студентами и используют их, но и людям, которые прикрывают подобные нарушения.

"Отношения между студентом и преподавателем — это отношения власти и подчинения, и если они используются в неэтичных, незаконных целях, то таким людям не место в вузе", — подчеркнула Логина.

Она напомнила, что ректора университета назначает и снимает с должности совет вуза и сенат, а политики остаются в стороне от выбора руководства академии. Совет JVLMA в понедельник распространил заявление о том, что он выражает недоверие Пранису и призывает его уйти в отставку. Логина в интервью TV3 добавила, что доверяет решению совета.

Как уже сообщалось, программа Латвийского телевидения Kultūršoks получила свидетельства семи студенток Латвийской музыкальной академии о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей, программа вышла в эфир 8 марта.

9 марта JVLMA обратилась в Госполицию в связи с информацией о насилием в в отношении студенток со стороны преподавателей программы LTV Kultūršoks.

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