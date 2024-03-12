Ректор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса Гунтарс Пранис не уйдет со своего поста, потому что видит свою ответственность за ситуацию в академии и способы изменить ее к лучшему, заявил глава академии на пресс-конференции во вторник.

Пранис сказал, что ему больно от сложившейся ситуации. Он добавил, что руководство академии выступает против любого вида насилия. Ректор рассказал, что после получения первой жалобы последовали действия — был немедленно издан приказ, в котором перечислены все нормы, которые должны соблюдаться в академии.

"Я считаю это своей обязанностью. В этом процессе я предпринял все необходимые шаги, чтобы отреагировать на полученные сигналы — как на то, что сообщалось в программе "Культурный шок", которая стала для меня шоком и совершенно новой информацией, так и на то, что было собрано в ходе анонимного опроса", — сказал ректор.

Он подчеркнул, что с преподавателями, названными в опросе, были проведены жесткие беседы и потребованы объяснения. Сегодня запланирована встреча с Государственной полицией, а в понедельник представители академии побывали в офисе омбудсмена. Ректор сказал, что у него есть четкое представление о том, что нужно сделать, чтобы обстановка в академии стала полностью безопасной, что и делается в настоящее время.

"Мы призвали анонимные источники раскрыться и написать заявления. Должен сказать, что сейчас ситуация изменилась. В понедельник мы получили два сообщения, в которых упоминалось имя одного из преподавателей. По моему распоряжению этот сотрудник был отстранен от работы, не имея возможности общаться со студентами. Мы надеемся, что теперь будет проведено тщательное расследование совместно с Госполицией, за чем последуют доказательства, соответствующие последствия и наказание", — сказал ректор.

Пранис подчеркнул, что со своей стороны хочет сделать все возможное, чтобы ситуация полностью разрешилась. Отвечая на вопрос, является ли Марис Купчс одним из преподавателей, на которых поступили сигналы о сексуальных домогательствах, Пранис ответил, что академия не имеет права называть имена предполагаемых нарушителей. Ректор добавил, что один из преподавателей был отстранен от работы, а другой получил дисциплинарное взыскание.

Министр культуры Агнесе Логина на пресс-конференции заявила журналистам, что поддерживает призыв совета музыкальной академии отправить ректора в отставку. Она подчеркнула, что министры не увольняют ректоров, это обязанность совета и сената университета.

По словам Логиной, приоритетом для нее и Министерства культуры являются студенты. К свидетельствам студенток о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей следует относиться серьезно и расследовать их, что является задачей Государственной полиции. Она также отметила, что преподавательский состав должен взять на себя ответственность за то, как могла возникнуть подобная ситуация.

Как сообщалось, вчера совет музыкальной академии принял решение выразить недоверие ректору академии Пранису и призвать его уйти в отставку.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!