Совет высших учебных заведений будет искать решение возможных случаев сексуальных домогательств в Латвийской академии культуры (LKA), Латвийской академии художеств (LMA) и Латвийской Музыкальной академии Язепа Витолса (JVLMA), заявила министр культуры Агнесе Логина в передаче Šodienas jautājums на Латвийском телевидении (LTV).

Она признала, что вопрос следует рассматривать не только сухо и юридически, где есть только слово против слова. Логина считает, что в первую очередь следует понимать, что в этих случаях речь идет не о любых нарушениях, а конкретно о нарушениях сексуального характера, что является очень деликатной и чувствительной темой. Соответственно, чтобы решить эти вопросы, необходимо психологическое понимание того, что происходит с человеком после травматического опыта.

"Ты не можешь предполагать и ожидать, что человек, переживший травматический опыт, сможет написать идеальное юридическое заявление. Прежде всего необходимо учитывать отношения власти и подчинения, поскольку студенты всегда находятся в таких отношениях с преподавателем, это иерархические взаимоотношения, что следует учитывать при рассмотрении этих вопросов", — отметила Логина.

По ее мнению, лучший способ действий — это превентивные меры. В долгосрочной перспективы планируется добиться повышения понимания о том, как обеспечить безопасную среду. В свою очередь, в краткосрочной перспективе эту проблему должна решать полиция. В случаях, когда четко известно о проблемах и нарушениях, важно понять, почему нет заявлений и есть ли в вузе система, которой люди доверяют, отметила Логина.

В следующую пятницу запланирована встреча Совета развития высших учебных заведений — это новый формат для решения общих проблем университетов. На встрече будут представлены предложенные LKA, LMA и JVLMA решения и дальнейшие шаги.

Позже к дискуссиям планируется привлечь Сейм и правительство.

По словам министра, сначала планируется выступить с докладом о том, что происходит и как решить ситуацию, но она не исключает, что могут быть и законодательные изменения.

"Я выдвину предложение о создании системы в университетах, чтобы там были кадры, которые понимаю, как решить такие проблемы. Мы видим, что заявления поступают в Комиссию по этике, но в большинстве случаев там люди не имеют квалификации, чтобы решать такие вопросы", — признала Логина.

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