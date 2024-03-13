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Поступили жалобы и на возможные домогательства к студенткам со стороны доцента Латвийской академии художеств Андрея Амельковича, сообщает передача "Панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

С тех пор, как передача Kultūršoks на LTV сообщила о возможных сексуальных домогательствах в Латвийской Музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA), жители в социальных сетях стали делиться разным опытом. В публикациях была упомянута и Академия художеств, а именно ее доцент Амелькович, который однажды уже был отстранен от должности.

По имеющейся в распоряжении LTV информации, Амелькович ранее был отстранен в связи с неприличными высказываниями в интернете. Это подтвердил и ректор академии Кристапс Зариньш, отметив, что тогда были получены скриншоты, которые доказали вину доцента.

"Было отстранение. Не на день, а на несколько месяцев. Это обсуждалось. Чтобы уволить человека, нужно предупреждение. При втором предупреждении его увольняют", — пояснил Зариньш.

LTV также получила информацию о возможных случаях домогательства со стороны доцента, которые происходили в реальной жизни, не только в переписках. Из нескольких несвязанных источников прозвучало, что нарушение границ также носило физический характер.

На тот момент, когда доцента отстранили за неприличную переписку, в Комиссии по этике не было единого мнения о том, отстранять его или увольнять, сообщает LTV. Сам Амелькович отрицает, что когда либо нарушал границы в общении со студентками после восстановления в должности. Он был наказан за то, что делал ранее.

В среду, 13 марта, эта ситуация обсуждалась с руководством академии, однако пока нет правового основания для дальнейших действий. Ректор академии отметил, что как только он получит заявление, рабочие отношения с Амельковичем будут прекращены.

Сейчас студенток призывают обращаться к проректору, в том числе анонимно. Рассмотреть жалобы обязалась проректор Латвийской академии художеств по учебной работе Антра Приеде, отметив, что таким образом можно снять травматический барьер, который мог бы возникнуть при необходимости обращаться к мужчине.

LTV также сообщает, что Академия культуры уже уволила преподавателя после анонимных жалоб. Кроме того, после относительно мелкого нарушения — сексистских высказываний преподавателя во время лекций.

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