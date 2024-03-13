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Латвийское объединение студентов получило сигналы о возможном харассменте и в других вузах, заявил в эфире Латвийского радио председатель объединения Ален Александр Черня, комментируя информацию о возможных сексуальных домогательствах в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA). Он слышал о таких случаях, но конкретные учебные заведения не назвал.

Ситуацию в JVLMA Черня назвал "ужасной": "Мы уже поддержали и продолжим поддерживать пострадавших [студенток]. Мы связались с самоуправлением, заявили, что у нас есть ресурсы для поддержки, мы готовы и дальше более широко поднимать этот вопрос на нашей платформе, сказали и о том, что нужны поправки к нормативным актам, касающиеся этических вопросов".

Черня считает, что ситуацию, связанную со случаями харассмента в высших учебных заведениях, следует решать в более широком масштабе: "Нам нужно добиваться, чтобы был поднят вопрос об этих этических нормах. Студент должен чувствовать себя в вузе в безопасности".

Студенческое объединение завело на своем сайте раздел "Нужна помощь!", где можно анонимно или открыто сообщать о нарушениях. Имеются в виду неэтичные действия, когда пострадавший подвергается дискриминации, физическому насилию или иному унижению, а также такие действия в учебном процессе со стороны вуза или сотрудников, которые не соответствуют нормативным актам. Пока что было два таких сигнала. Черня считает, что такая платформа поможет рассматривать вопросы более широко и оказать поддержку самоуправлению конкретного вуза.

С тем, что случаи домогательств могли происходить и в других учебных заведениях, согласилась и представитель бюро омбудсмена Рута Силиня. По ее мнению, пример JVLMA должен стать уроком для других университетов.

"Даже после первого анонимного сигнала — неважно, была ли это анонимная жалоба или слухи — вуз должен отреагировать. Тем более, если такие сигналы начнут повторяться. (..) Самое эффективное решение — это собственные действия учебного заведения. (..) Мнение о том, что студент и преподаватель оба взрослые, совершенно не выдерживает критики, потому что они не находятся в одинаковых позициях. Это все-таки отношения подчинения, как и в рабочей среде", — сказала Силиня.

Министр затребовала информации от вузов

Министерство образования и науки (IZM) призвало советы государственных высших учебных заведений собрать и предоставить информацию о том, как вузы борются с нарушениями академической этики, написала в твиттере министр образования и науки Анда Чакша.

"Академическая среда должна быть примером для всего общества, выступая за соблюдение этических, моральных и правовых норм", — заявила министр.

Также министерство предлагает вузам проводить регулярные информационные мероприятия для студентов и сотрудников по вопросам академической этики и порядку решения этих вопросов в вузе.

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