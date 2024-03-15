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Государственная полиция будет самым тщательным образом расследовать уголовный процесс о предполагаемых сексуальных домогательствах к студенткам со стороны преподавателей Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA), пообещал министр внутренних дел Рихард Козловскис в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Он призвал женщин, подвергшихся домогательствам, не бояться заявлять в полицию, так как только максимальное сотрудничество между потерпевшими и следственными органами позволит быстро и эффективно расследовать уголовное дело. Министр подчеркнул, что студенткам будет гарантирована полная анонимность.

Козловскис признал, что количество преступлений, связанных с сексуальным насилием, в последнее время растет, и их выявляется все больше и больше. Он добавил, что полиция хорошо осведомлена о деликатности этого вида преступлений. "Я могу заверить вас, что они будут расследованы с максимальной тщательностью", — пообещал министр.

В четверг вечером программа Латвийского телевидения "Панорама" сообщила, что поступили новые заявления о предполагаемых сексуальных домогательствах преподавателей к студенткам в JVLMA.

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