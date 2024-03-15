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Бюро омбудсмена и Латвийское объединение студентов призывали учащихся вузов сообщать о случаях, когда они сталкивались с нежелательным поведением сексуального характера со стороны преподавателей.

Нежелательное поведение сексуального характера - это любое вербальное, невербальное или физическое сексуальное поведение, целью или следствием которого является унижение человеческого достоинства, говорится в опубликованном бюро омбудсмена заявлении.

Это могут быть комментарии сексуального характера, распространение слухов о сексуальной жизни человека, пристальное разглядывание, преследование, нежелательные объятия и другие действия, говорится в опубликованном бюро омбудсмена заявлении.

О таких случаях можно сообщать на сайте ЛОС в разделе "нужна помощь". Поступившая информация будет немедленно передана в бюро омбудсмена, которое займется ее рассмотрением.

Ранее программа Латвийского телевидения "Культурный шок" показала сюжет, в котором семь студенток Латвийской музыкальной академии рассказали о сексуальных домогательствах со стороны некоторых преподавателей.

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