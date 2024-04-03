В среду, 3 апреля, Елена Крейле предстала перед судом, сообщает Латвийское телевидение. Активистку обвиняют в публичном прославлении или оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений.

Портал Delfi уже сообщал, что в этом году Крейле была задержана 16 марта во время шествия в память о легионерах. Полиция также задерживала ее и после событий 16 марта 2022 года.

Активистку неоднократно видели в общественных местах и ​​на публичных мероприятиях с сумкой через плечо с символом "Z", который используется в российских пропагандистских ресурсах как символ поддержки военной операции России в Украине. Она также давала интервью российским пропагандистским СМИ, и, как отмечает LTV, в окнах дома Крейле до сих пор видны российские флаги.

Перед судебным заседанием Крейле отвечал на вопросы LTV только на русском языке.

Прокурор Херта Микелсоне считает, что, по ее мнению, совокупности доказательств достаточно для вынесения обвинительного приговора и получены доказательства уголовного деяния, сообщает портал "lsm.lv".

Это уже второй судебный процесс, в ходе которого Крейле обвиняется в публичном прославлении или оправдании военных преступлений. В ноябре 2023 года Крайле приговорили к условному сроку за оправдание военных преступлений.

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