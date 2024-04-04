В настоящее время сигналов о том, что к 9 мая могут готовиться какие-то провокации, нет, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Он отметил, что несмотря на это ответственные службы готовятся и 9 мая и 10 мая будут работать в усиленном режиме.

Козловскис сообщил, что различные меры безопасности могут быть изменены в зависимости от ситуации, но сейчас нет никакой информации о возможных попытках эскалации ситуации 9 мая.

При этом, по словам министра, различные провокации возможны, в том числе в будущем. В качестве примеров Козловскис привел ситуацию на латвийско-белорусской границе, а также недавнее нападение на Музей оккупации.

"Мы находимся в условиях гибридной войны", - напомнил он и подчеркнул, что различные вызовы возникают чуть ли не каждый день.

В прошлом году к 23:30 9 мая Государственная полиция в связи с празднованием 9 мая начала 35 административных процессов и четыре уголовных, а также задержала 26 человек.

Больше всего было констатировано нарушений, связанных с возложением цветов и в том числе запрещенной символики в местах, где ранее возвышались демонтированные советские памятники, также были зафиксированы случаи, когда лица использовали в других публичных местах символы военной агрессии, например, георгиевские ленты. Кроме того, административные процессы были начаты за неподчинение законным требованиям полицейских, нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и другие нарушения.

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