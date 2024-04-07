Согласно декларации госчиновника, поданной в Службу государственных доходов, в прошлом году доход ректора Рижского технического университета (РТУ) Талиса Юхны составил 168 551 евро, сообщает агентство LETA.

В прошлом году Талис Юхна получил зарплату в РТУ в размере 135 159 евро от RTU, а 32 400 евро – от фирмы SIA "Rīgas ūdens", членом правления которого он является. Также он получил 667 евро от Министерства образования и науки и 325 евро - от Лиепайского морского колледжа РТУ.

Безналичные сбережения Юхны за 2023 год увеличились на 22 702 евро, достигнув 399 269 евро.

В 2023 году Юхна вложил 100 тысяч евро в акции и облигации через Luminor, а 50 000 евро были им вложены в финансовое учреждение с процентной ставкой 3,8%.

В декларации указано, что Юхна владеет акциями SIA "Conelum" номинальной стоимостью 604 евро и акциями зарегистрированной в Эстонии компании "Waterson Technologies" номинальной стоимостью 210 евро.

Ректор РТУ владеет квартирой в Адажской волости и землей в Гаркалнской волости. У него есть автомобиль "Тойота Rav4" 2022 года выпуска.

Юхна также задекларировала долги на сумму 9972 евро, что на 10 099 евро меньше, чем в 2022 году.

В прошлом году Талис Юхна был удостоин награды "Рижанин года".

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