Награды "Рижанин года" за выдающиеся достижения в области науки, исследований и инноваций в этом году удостоен ректор Рижского технического университета (РТУ) Талис Юхна, сообщили в Рижской думе.

"Вручая награду "Рижанин года", мы благодарим за работу ученого Талиса Юхну, который в этом году стал ректором РТУ. Рига и Латвия как центр знаний, где создаются инновации и развиваются технологии мирового уровня - это высокая планка, которую поставил перед собой ректор, и он с честью удерживает ее, внося неоценимый вклад в экономику нашей страны", - сказал на торжественном заседании председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

"РТУ уже с момента своего основания тесно связан с нашей столицей. Мы носим имя Риги и уже 160 лет помогаем своими знаниями развитию ее промышленности и экономики, вместе работаем, чтобы дать образование нашей молодежи, заинтересовать ее в изучении инженерных наук, которые и в дальнейшем будут одним из ключевых направлений развития Риги. Поэтому для меня большая радость и честь получить это почетное звание и продолжить наше плодотворное сотрудничество на благо Риги, ее жителей и Латвии", - сказал Юхна, принимая награду.

На заседании также были вручены четыре почетные грамоты Рижской думы - руководителю музыкального дома Daile Анде Задовске, журналистке Иеве Варне, тренеру сборной Латвии по баскетболу Луке Банки и капитану сборной Латвии по хоккею Каспару Даугавиньшу.

Имя обладателя награды "Рижанин года" традиционно объявляется 18 ноября на торжественном заседании Рижской думы, посвященном годовщине провозглашения Латвийской Республики. В этом году награда вручена в 15-й раз.

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