Специалисты Центра государственного языка (VVC) считают, что улицу Маскавас можно переименовать, и в качестве одного из вариантов замены предлагают название “Латгалес”. Однако выяснилось, что в Риге такая улица уже есть, отмечает TV3.

Протяженность улицы Маскавас составляет около 16 километров — что делает ее одной из самых длинных в Риге. Здесь живут тысячи людей и зарегистрировано множество компаний. Чтобы переименовать ее в “улицу Латгалес”, нужно выяснить, как в дальнейшем называть уже существующую одноименную улицу — она расположена в частном секторе Дарзциемса.

Как посетовали представители VVC, во время обсуждения переименования улицы Маскавас в улицу Латгалес Рижская дума о существовании последней “забыла”. Впрочем, представители центра предлагают компромисс — назвать нынешнюю улицу Латгалес в честь писателя Яниса Клидзейса, а улицу Маскавас переименовать в Латгалес.

Однако для муниципалитета переименование улиц сопряжено большими расходами. Сложности и издержки могут возникнуть и у предпринимателей. В настоящее время изменение названий улиц Маскавас и Латгалес на повестке дня Рижской думы не стоит, однако обсуждение этой инициативы продолжится.

Вместе с тем ранее заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс заявил в программе Spried ar Delfi, что в Рижской думе "поддержка переименованию улицы Маскавас гораздо больше, чем других улиц".

Вице-мэр напомнил, что для переименования улиц нужна поддержка большинства в Рижской думе, и в первую очередь будут переименованы примерно восемь улиц, например, улицы Тургенева, Лермонтова, Маскавас. Самоуправление в январе примет бюджет, а затем займется переименованием улиц.

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