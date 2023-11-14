Название рижской улицы Армистеда ошибочно ассоциируется с градоначальником Джорджом Армистедом вместо его родного дяди, мецената Джеймса Армистеда. В честь последнего улица была названа изначально, однако позже городскими властями была допущена ошибка. Об этом со ссылкой на предпринимателя и мецената Евгения Гомберга сообщает Rus.LSM.lv.

Как пишет портал, в ходе работы над новой книгой Гомберг установил, что в 1913 году власти Риги приняли решение поставить памятник бывшему мэру Джорджу (в то время — Георгу) Армистеду и назвать улицу в его честь. Однако у предпринимателя возникли сомнения, действительно ли улица Армитстеда названа в честь бывшего градоначальника, а не его племянника-мецената Джеймса Армистеда.

“В Риге был меценат Джеймс Армистед, который завещал огромную сумму на строительство детской больницы 200.000 рублей, и эта улица находится строго против этой больницы. (…) И быстро удалось обнаружить, что в 1930 году действительно эту улицу назвали в честь Джеймса Армистеда”, — цитирует Rus.LSM.lv Гомберга.

В советское время улицу переименовали, а в 1993 году улице решили вернуть историческое название, но допустили ошибку, назвав улицу в честь мэра.

После года переписки предприниматель добился, чтобы этот вопрос рассмотрели депутаты Рижской Думы и внесли уточнение в названии улицы Армистеда.

Депутаты комитета городского развития поддержали переименование улицы. Теперь это название должна утвердить дума.

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