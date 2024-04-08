В настоящее время самая большая пенсия по старости в Латвии составляет 43 000 евро в месяц, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве социального страхования (VSAA).

Ссылаясь на закон о защите данных, VSAA не сообщает, кто является получателем этой пенсии, но отмечает, что такая крупная сумма пенсии сложилась в результате перерасчетов, связанных с налогом солидарности.

Следующие четыре самые большие пенсии составляют от 8 000 до 10 000 евро.

Минимальный размер пенсии по старости с 1 января этого года при стаже страхования от 10 до 15 лет составляет 188,10 евро, для инвалидов с детства - 226,60 евро, при страховом стаже 41 год – 277,02 евро, для инвалидов с детства – 333,72 евро.

Если латвийского страхового стажа недостаточно для права на получение латвийской пенсии, то учитываются периоды страхования в других государствах-членах ЕС/ЕЭЗ или государствах, с которыми имеются договоры, но при расчете пенсии учитывается только пенсионный капитал, накопленный в Латвии. Размер латвийской пенсии, назначенной таким лицам, может быть меньше минимального размера пенсии, установленного в стране, но наряду с латвийской они могут получать пенсию и другой страны.

Если человек имеет право на пенсию, но нет всей необходимой информации для определения размера пенсии, претенденту на пенсию выплачивается аванс, который не превышает месячного размера ожидаемой пенсии.

Что касается лимита взносов, то в VSAA сообщили, что максимальная сумма объекта обязательных и добровольных взносов государственного социального страхования в прошлом и этом году составляет 78 100 евро. Этот лимит пересматривается каждые три года.

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