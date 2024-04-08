В латвийском обществе упал интерес к введению цензуры, говорится в свежем отчете социологического центра SKDS.

Респондентов просили высказать отношение к утверждению "нужно запрещать людям высказывать такие политические взгляды, которые могут вредить государству". В качестве вариантов предлагались ответы: "полностью поддерживаю", "частично поддерживаю", "не согласен" и "сложно сказать".

Согласно опубликованным SKDS результатам опроса, полностью согласных с утверждением о необходимости введении цензуры в этом году был 21% от числа опрошенных (в прошлом их было на два процентных пункта больше — 23), частично согласных — 27% (в 2023 году таких было 34%), не согласных с утверждением стало 46% (год назад — 35%), затруднившихся с ответом стало 6% (в 2023 году их было 9%).

"Похоже, за год снизилась склонность жителей к цензуре. В январе лишь 48% полностью или частично были согласны с утверждением, что нужно запрещать людям высказывать политические взгляды, которые могут вредить государству. Год назад таких было 57%", — прокомментировал результаты опроса глава центра SKDS, социолог Арнис Кактиньш в соцсети X (twitter).

В опросе SKDS приняли участие около 1000 человек.

Izskatās, ka gada laikā iedzīvotāju tieksme pēc cenzūras ir samazinājusies. Janvārī vairs tikai 48% pilnībā vai daļēji piekrita, ka būtu jāaizliedz cilvēkiem izteikt tādus politiskus uzskatus, kas varētu kaitēt valstij. Pirms gada tādi bija 57%. pic.twitter.com/1az9rSwHpS — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) April 6, 2024

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