Foto: LETA

В латвийском обществе упал интерес к введению цензуры, говорится в свежем отчете социологического центра SKDS.

Респондентов просили высказать отношение к утверждению "нужно запрещать людям высказывать такие политические взгляды, которые могут вредить государству". В качестве вариантов предлагались ответы: "полностью поддерживаю", "частично поддерживаю", "не согласен" и "сложно сказать".

Согласно опубликованным SKDS результатам опроса, полностью согласных с утверждением о необходимости введении цензуры в этом году был 21% от числа опрошенных (в прошлом их было на два процентных пункта больше — 23), частично согласных — 27% (в 2023 году таких было 34%), не согласных с утверждением стало 46% (год назад — 35%), затруднившихся с ответом стало 6% (в 2023 году их было 9%).

"Похоже, за год снизилась склонность жителей к цензуре. В январе лишь 48% полностью или частично были согласны с утверждением, что нужно запрещать людям высказывать политические взгляды, которые могут вредить государству. Год назад таких было 57%", — прокомментировал результаты опроса глава центра SKDS, социолог Арнис Кактиньш в соцсети X (twitter).

В опросе SKDS приняли участие около 1000 человек.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit