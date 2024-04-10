Латвийские педагоги проведут пикет у здания Кабинета министров 25 мая, рассказала глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага в эфире программы "Новый день" на Rus.LSM.lv. Причина протеста: государство не выполнило требование, о которых договорилась с учителями во время забастовки.

Ванага заявила, что учителя, таким образом, попытаются убедить политиков выполнить то, что было включено в список требований в забастовку. "Тогда были два требования. Первое — повышение зарплаты. Это выполняется. Второе требование — балансировка рабочей ставки для педагогов в течение трех лет. Мы начали балансировать ставку, но через год, когда нужно было договориться с Министерством образования о том, как двигаться дальше и какие изменения нужны в нормативных актах, этого не получилось. Это требование не выполнено", — заявила Инга Ванага.

Она отметила, что из нового предложения министерства следует, что для части учителей ставка вообще не будет балансироваться, а пункты, о которых правительство договаривалось с учителями, будут исключены: "Еще 32 тыс. педагогов придется работать больше — речь идет о контактных часах или занятиях — за ту же зарплату. Это означает, что часть обязательств перед учителями не выполнена".

Кроме того, педагоги не хотят соглашаться на 40-часовую рабочую неделю. "В 2016 году была реформа, по которой с 21-часовой рабочей недели перешли на 30 часов. И это только расчет! Педагоги при смене системы потеряли в финансах. И второй раз потеряли, когда перешли на 36-часовую систему. После того, как педагогам дважды меняли количество рабочих часов, и они теряли в деньгах, убедить их перейти на 40-часовую систему не могу ни я, ни совет профсоюза", — признала Ванага.

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