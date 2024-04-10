Несмотря на то, что Суд ЕС в среду отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных против миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана, правовые акты, продлевающее санкции, остаются в силе, сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

"Совет ЕС может принять решение об отмене действующих санкций, и до принятия такого решения санкции в отношении вышеупомянутых лиц остаются в силе, а средства и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, владении или под контролем указанных лиц, заморожены и доступ к ним закрыт", - подчеркнули в МИД.

Санкции продлеваются каждые шесть месяцев, и человек имеет право обжаловать любое такое решение, пояснил адвокат Янис Карклиньш.

Латвия предложит совету ЕС подать апелляционную жалобу на решение суда ЕС, так как считает данные санкции необходимыми. Решение Общего суда ЕС может быть обжаловано в Верховном суде ЕС.

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