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Суд ЕС вынес решение о снятии персональных санкций с сооснователей "Альфа-групп" Петра Авена и Михаила Фридмана. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте высшего судебного органа Евросоюза. Впрочем, бизнесменов вносили в черный список дважды, апелляции по второму решению по-прежнему рассматриваются.

Санкции против Авена и Фридмана были введены 28 февраля 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Обосновывая это решение, Совет ЕС заявил, что бизнесмены близки к Кремлю, а также оказывали "материальную или финансовую поддержку" российским официальным лицам, которые принимают решения в контексте нападения на соседнюю страну.

Предприниматели обжаловали решение о наложении ограничений в мае того же года. Их юристы объяснили подачу апелляции тем, что Авен и Фридман не согласны с оценками Совета ЕС и не считают представленные Брюсселем доказательства "ни надежными, ни заслуживающими доверия".

"В данном случае степень близости между Петром Авеном и Михаилом Фридманом и Владимиром Путиным или его окружением не свидетельствует о том, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины", — говорится в пресс-релизе Суда ЕС.

При этом Суд Евросоюза подчеркнул, что удовлетворяет апелляции Авена и Фридмана на действие ограничительных мер с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года. "Своими решениями от 13 марта 2023 года Совет ЕС еще раз поместил имена господина Авена и господина Фридмана в санкционный список. Господин Авен и господин Фридман подали отдельные апелляции по этим решениям", — поясняется в пресс-релизе.

После введения санкций Авен и Фридман покинули совет директоров "Альфа-банка", крупнейшего частного банка в России. Помимо ЕС, ограничения против них ввели США, Канада, Великобритания и другие страны.

Forbes оценивает состояние Фридмана в 12,6 млрд долларов, состояние Авена — в 4,2 млрд.

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