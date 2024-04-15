Самоуправлениям Латвии было поручено дополнить свои планы гражданской обороны действиями в случае военной угрозы. Это нужно было сделать к началу этого года. Необходимость и сроки реализации плана были определены законом и постановлением Кабинета министров еще осенью 2022 года. Однако некоторые самоуправления начали действовать в последний момент, а в восьми муниципалитетах до сих пор нет дополнений к плану, пишет со ссылкой на программу De facto Латвийского телевидения (LTV) портал Rus.Lsm.lv.

План гражданской обороны (приложение к нему) на случай военной угрозы еще не готов в Цесисском, Гулбененском, Ливанском, Огрском, Прейльском, Саласпилском, Саулкрастском и Валкском самоуправлениях. Там обещают, что все сделают, но работа задерживается из-за различных обстоятельств, в том числе из-за неясности, что именно должно быть в плане, чтобы иметь практический смысл.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD) призывает не медлить и других.

Ответственная за эту сферу комиссия Сейма дает более жесткую оценку тому, что не было сделано. Председатель комиссии Раймонд Бергманис (Объединенный список) заявил, что "если не соблюдается закон, вероятно, должны быть наказания. Если в самоуправлении должно быть военное приложение, разработанное к такому-то сроку, то это ответственность комиссии гражданской обороны этого самоуправления, и очень неприятно, что работа не была сделана".

Однако он добавил, что осознает, что это достаточно сложная работа, если пытаться разработать действительно значимый план.

Там, где план уже готов, признают, что это непростая задача, даже если имеется опыт с другими кризисами, такими как наводнение в Екабпилсе. Самая большая проблема, о которой упоминают самоуправления, — это оповещение жителей о плане действий. До возникновения опасности этот раздел плана не будет полностью доступен для жителей.

Следует отметить, что не во всех планах предусмотрены конкретные бомбоубежища, поскольку ясности по ним пока нет.

ГПСС начала посещать самоуправления для оценки находящихся в их управлении подвалов, и к 10 апреля из 87 проверенных зданий 47 подвалов были признаны соответствующими или частично соответствующими. Однако если какие-то подвалы требуют благоустройства, то самоуправления уже переживают, будет ли для этого финансирование. С другой стороны, нормативные акты, призванные решить эту проблему и гарантировать убежища в новостройках, до сих пор не действуют.

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