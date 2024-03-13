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Спустя два года после полномасштабного вторжения России в Украину Рижская дума 27 марта утвердила обновленный план гражданской обороны, в котором перечислены все угрозы, с которыми может столкнуться столица, и указано, что должны делать жители в каждой ситуации. В плане содержатся подробные требования к убежищам, однако пока Рига лишь идентифицирует помещения, которые под такие нужды можно приспособить. Предполагается, что в этом году в Риге будут оборудованы два бомбоубежища.

Для вступления в силу план должен быть принят Рижской думой. Вице-мэр Риги Линда Озола ("Код Риге") подчеркнула в среду, 13 марта, на пресс-конференции, что план составлен в целях информирования жителей, а не для того, "чтобы люди впадали в панику". По словам Озолы, с апреля Рижская дума начнет проводить цикл семинаров (всего их будет 8), разъясняющих как вести себя в час "Х".

Заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накуртс подчеркнул, что при подготовке плана наладилось хорошее сотрудничество с Рижской думой, что может служить примером для всех самоуправлений.

По словам Озолы, создание в Рижской думе Управления гражданской обороны и оперативной информации и оплата работников этой структуры обошлось в 2023 году обошлось в 700 тысяч евро, в 2024 году затраты составили 400 тыс евро. Также вице-мэр подчеркнула, что Рижская дума обладает большими административными возможностями информирования общества. 

Начальник Управления гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы Гинтс Рейнсонс отметил, что буклеты о действиях в час "Х", которые издаст столичное самоуправление, не дублируют буклеты Министерства обороны и содержат более полную информацию. Иварс Накуртс также не считает, что происходит дублирование функций.

План содержит подробные требования к убежищам, в которых в час "Х" горожане могут найти пристанище. Однако список таких убежищ не приводится. По словам Рейнсонса, в этом году планируется оборудовать два бомбоубежища, также будет происходить осмотр зданий школ на предмет организации убежищ, изучаться подземные туннели, находящихся на территории города. В свою очередь, Ивар Накуртс отметил, что в государстве идет процесс — изучаются помещения, утверждаются официально требования к организации убежищ. Накуртс отметил, что собственники квартир в жилых домах могут обращаться в сударственной пожарно-спасательной службу, чтобы были обследованы, например, подвалы. 

Вице-мэр Озола подчеркнула, что Рижская дума сотрудничает с частным сектором, в распоряжении которого есть обширные помещения, которые можно приспособить под убежища. 

Сумка на случай чрезвычайных ситуаций

Комиссия по гражданской обороне рекомендует рижанам подготовить сумку на случай военной угрозы. В ней должны быть копии важных документов в полиэтиленовой упаковке, список телефонов близких и важных людей, портативное радио с запасными батарейками, немного наличных денег, непромокаемый блокнот и канцелярские принадлежности, продукты с большим сроком хранения и высоким содержанием калорий.

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