Латвия продолжит укреплять оборону вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США, заявила премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Хотя президентские выборы в США вызывают беспокойство в международном сообществе, Латвия в любом случае продолжит работать с трансатлантическим партнером, стараясь поддерживать с ним хорошие отношения, отметила Силиня.

Говоря о вызванных возможной победой Дональда Трампа беспокойствах, премьер-министр подчеркнула, что в период его предыдущего президентства трансатлантические отношения Латвии с США были "достаточно активными". "У меня сейчас нет сигналов о том, что эти отношения могут быть нарушены, потому что есть как договор с НАТО, так и другие действующие договоры. Их утверждал не только президент США, но и Конгресс", — сказала Силина.

Премьер-министр отметила, что и демократы, и республиканцы в США понимают, с какими вызовами сталкивается Латвия. "Выступавшие за вступление стран Балтии в НАТО люди по-прежнему находятся на своих постах. Они выражают нам поддержку", — уверена премьер-министр.

Силина подчеркнула, что Латвия будет продолжать укреплять свой оборонный потенциал "несмотря ни на что". "У Латвии есть четкий оборонный план, четкий план безопасности. Мы делаем максимум, что можем, чтобы укрепить оборону нашей страны и защитить безопасность наших граждан. И будем продолжать этот курс независимо от итогов выборов в США," — заявила Силина.

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