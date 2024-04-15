В понедельник, 15 апреля, состоялся рабочий визит президента Латвии Эдгара Ринкевича в Даугавпилс. Подводя итоги визита, президент акцентировал ценности, "на основе которых договариваются, а не раскалываются".

"Даугавпилс - это Латвия. Латгале - это Латвия. Так было, есть и будет. Нас объединяет Сатверсме, государственный язык, независимость нашего государства и благосостояние общества. Это ценности, на основе которых договариваются, а не раскалываются. Нет сомнений, что вызовов и проблем, требующих решений много и в масштабе города, и региона, и страны, однако существенно не утерять желание жителей жить и развиваться во втором крупнейшем городе Латвии", - заявил, подводя итоги визита в Даугавпилс, президент Латвии.

В ходе визита Эдгар Ринкевич встретился с депутатами Даугавпилсской городской думы, руководителями образовательных учреждений и Даугавпилсского университета. Также Ринкевич посетил Даугавпилсскую среднюю школу наук, где состоялась дискуссия о роли образования в контексте развития Латгалии и значения 20-летия членства Латвии в ЕС и НАТО.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, Эдгар Ринкевич стретился с руководством Даугавпилсской психоневрологической больницы и ознакомился с работой стационара, а также побывал на производстве SIA "Daugavpils dzelzsbetons" - предприятия латвийского капитала, которое является стабильным работодателем в регионе.

В рамках визита президент возложил цветы к месту памяти погибших в борьбе за свободу Латвии солдатов Польской армии и ознакомился с выставками в Музее Ротко.

Визит завершился встречей с жителями Даугавпилса в Доме Единства.

Завтра продолжится визит президента в Латгале: Аугшдаугавском крае запланированы встречи с руководством самоуправления, а также с представителями Латвийского профсоюза железнодорожников и отрасли сообщения. В программе - посещение основной школы в Ваболе и места реализации образовательной программы Латгальского Индустриального колледжа "Вишки". Ринкевич посетит поселок ремесленников Вишки. По завершении визита президент государства даст интервью программе Латвийского радио Latgolys stuņde в Илукстском центре культуры и искусства.

В четверг, 19 апреля, состоится визит Эдгара Ринкевича в Резенкненский край начнется с посещения штаба 3-й Латгальской бригады "Земессардзе". В Резекне состоится заседание Военнного совета, который проведет президент. Запланирована встреча Военного совета с руководителями приграничных краев страны.

На прошлой неделе стало известно, что при правительстве также создан особый Комитет по вопросам безопасности и развития региона Восточной границы.

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