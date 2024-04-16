Чтобы сохранить небольшие аптеки в сельских регионах и поддержать фармацевтов, можно ввести плату за обслуживание рецепта, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") в программе Латвийского радио "Доброе утро".

Цена услуги может составлять 1,50 евро, причем половину этой суммы будет оплачивать государство, а другую половину — пациент. Такое предложение выдвигает Минздрав в новой модели наценки на рецептурные лекарства, которая должна быть рассмотрена правительством до 1 июля.

"Мы поддержим фармацевта, чтобы он давал консультации пациенту о лекарстве, как его принимать, больше с ним говорил, заботясь о пациенте", - сказал Абу Мери.

Это уменьшило бы влияние оптовых компаний, и фармацевт стал бы фармацевтом, а не продавцом, сказал министр. Он добавил, что цена аналогичной услуги в Эстонии составляет 2,50 евро. В настоящее время, за некоторыми исключениями, пациенты в Латвии уже должны платить такую​​доплату за выдачу компенсируемых лекарств - 0,71 евро за каждый рецепт.

По словам, Абу Мери, предлагаемая Минздравом модель наценки на лекарства предусматривает установление определенного размера прибыли от наценки как для аптек, так и для оптовиков. Если будет принята предложенная министерством модель, цены на рецептурные лекарства снизятся на 15-20 процентов, утверждает министр.

Оптовые компании по продаже лекарств выступают против реформы: "Никто не хочет ничего менять, потому что прибыль хорошая", - заявил по этому поводу Абу Мери.

Несколько отраслевых организаций критикуют новую модель, заявляя, что она приведет к банкротству примерно 150 аптек.

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