Фонд общественной интеграции (SIF) уже потребовал у центра журналистских исследований Re:Baltica вернуть 127,5 евро за надписи на русском языке на палатках центра в документальном сериале Šķelšanās ("Раскол"). Это не первый случай, когда SIF требует обратно часть выделенного финансирования, отметили в фонде. SIF также начал проверку с призывом оценить, соответствует ли 4-я серия документального сериала правилам проекта и не нарушает ли она правила конкурса. Об этом пишет LSM.lv.

В результате проверки фонд может потребовать обратно гораздо большую сумму денег. Эксперты Министерства культуры на просьбу дать свою оценку ситуации отказались это сделать. Медиаэксперты также не понимают действия SIF.

Документальный сериал Šķelšanās состоит из четырех серий. Для реализации проекта редакции Re:Baltica в рамках конкурса было выделено софинансирование госбюджета из Фонда поддержки СМИ через SIF.

За надписи на палатке на русском языке центр Re:Baltica уже вернул 127,5 евро, хотя журналисты нарушения не признают.

В целом в ходе этого проекта журналисты были вынуждены отвечать перед многими учреждениями.

"К нам поступило много заявлений как от Госполиции, так и от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которые недовольны всем тем, что мы сделали в этом сериале", - рассказала журналист Re:Baltica Инга Сприньге.

Однако наиболее серьезной является инициатива SIF призвать членов оценочной комиссии Фонда поддержки СМИ оценить, соответствует ли целям проекта и не нарушает ли заключительная серия, в которой Re:Baltica показывает работу партии "Латвия на первом месте" в Сейме, правила конкурса, согласно котором фонд не поддерживает мероприятия, направленные на формирование образа политической силы.

Заместитель директора секретариата SIF Даце Спалиня на вопрос о том, почему оценивалась именно 4-я серия, если политические партии появлялись и в других эпизодах сериала, не дала четкого ответа, заявив, что "мы смотрим, описывает ли то, что написано в заявке на проект, каждую серию в деталях, что они там будут делать, что показывать".

На вопрос, о том, писал ли лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс какое-либо заявление, Спалиня заявила: "Нет. Это не связано с внешним влиянием".

В свою очередь, в Re:Baltica отметили, что у СМИ можно требовать отчеты об использовании финансовых средств, однако редакционную независимость никто не отменял. Анализ действий и работы партий, в том числе критический, также является задачей журналистов, кроме того, в сериале показаны и другие политические партии.

"Нам сейчас кажется, что SIF сознательно пытается разными вариантами в различных учреждениях или у этих членов комиссии найти какую-то причину, что Re:Baltica действовал неправильно при создании этой конкретной серии. И почему мы сейчас получаем об этом тревожные сигналы? Если фонду удастся найти кого-то, кто скажет, что что-то не в порядке, тогда у них есть причина потребовать с нас все эти бюджетные деньги", - пояснила Сприньге.

Кроме того, это произошло незадолго до публикации Re:Baltica о финансировании партии Latvijas attīstībai.

"У нас это тоже вызывает чувство дискомфорта, что если только что было проведено расследование деятельности одной политической партии, то учреждение, находящееся под руководством супруги одного из лидеров партии, проводит такую проверку", - отметила Сприньге.

На вопрос о том, имеет ли проверка какое-либо отношение к публикации Re:Baltica о Latvijas attīstībai, чей лидер является супругом главы фонда, Спалиня ответила: "Нет, это не имеет никакого отношения к деятельности Latvijas attīstībai, так как мы, как SIF, оцениваем соответствие проекта требованиям, указанным в правилах конкурса. Если выявлены неправомерные затраты, то мы просим их возместить".

Ассоциированный профессор Видземской высшей школы Янис Бухолцс отметил, что если СМИ будут постоянно вынуждены давать пояснения, у них может не хватить ресурсов для выполнения своих прямых обязанностей, а это может иметь негативные последствия.

"Я бы сказал, что у масс-медиа есть право самостоятельно выбирать темы, с которыми они работают", - заявил эксперт.

"Они имеют право углубляться и в деятельность отдельных политических партий. Поэтому я не вижу причин усиленно требовать информацию о том, что делали журналисты. На мой взгляд, это неприятный сигнал о среде, в которой приходится работать журналистам", - подчеркнул Бухолцс.

Тем временем в Минкульте дать оценку произошедшему отказались, поскольку в задачу членов оценочной комиссии конкурса входила оценка заявки, а не результата. Таким образом, работа экспертной комиссии завершена.

"SIF имеет право оценивать, соответствуют ли проекты правилам конкурса. Однако SIF следует это делать максимально за счет собственных ресурсов. Представляя министра в совете SIF, я отметила, что не нужно вмешиваться в независимость и содержание СМИ", - заявила парламентский секретарь Минкульта Агнесе Лаце ("Прогрессивные").

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