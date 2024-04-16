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Прогнозы о сокращении расходов правительства еще преждевременны, заявила во вторник после заседания Кабинета министров премьер-министр Эвика Силиня, комментируя опасения министра финансов Арвила Ашераденса о торможении экономики и возможном невыполнении плана налоговых поступлений.

Премьер-министр пояснила, что ситуация связана с увеличенными Европейским центральным банком (ЕЦБ) кредитными процентами для всего Евросоюза, целью которых было затормозить стремительный рост инфляции. Силиня отметила, что цель достигнута, инфляция остановилась и даже падает, при этом оказано определенное влияние на экономику Латвии. Однако точные расчеты будут доступны тогда, когда у Министерства финансов появятся определенные показатели стабильности.

Силиня отметила, что министр финансов планирует представить Сейму программу стабильности и в парламенте ожидаются политические дебаты по экономике Латвии. Говорить о сокращении расходов, по мнению премьер-министра, рано.

"На данный момент строить прогнозы о том, что следовало бы снизить (расходы правительства — прим.), рано. Такой дискуссии пока нет. Неясно и то, какими могут быть доходы бюджета, потому что в апреле еще рано и даже безрассудно прогнозировать что-то, что может относиться к бюджету этого года", - сказала Силиня.

Правительство ожидает, что кредитные проценты ЕЦБ может начать снижать в июне, добавила Силиня.

Как сообщалось, на прошлой неделе Ашераденс заявил, что экономика Латвии тормозится и с учетом возможного невыполнения плана налоговых поступлений правительство не должно брать на себя новые, дополнительные расходы.

В программе "900 секунд" телеканала TV3 министр финансов отметил, что ситуация в экономике меняется очень быстро, например, в августе прошлого года Министерство финансов прогнозировало рост экономики Латвии в 2024 году на уровне 2,4%, а последние прогнозы показывают, что рост будет не выше 1,4%. Инфляция в Латвии также значительно ниже, чем прогнозировалось ранее.

Как сообщалось, за первые два месяца этого года было собрано 2,389 миллиарда евро налоговых поступлений, что на 40,5 миллиона евро, или 1,7%, меньше, чем планировалось.

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