Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник абсолютным большинством голосов избрала судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Латвии судью Конституционного суда (КС) Артура Кучса, сообщили в Министерстве иностранных дел.

В феврале после процедуры отбора правительство утвердило трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ - судей КС Кучса, Яниса Нейманса и Дайгу Резевску.

Кучс - четвертый судья, избранный в ЕСПЧ от Латвии. ЕСПЧ состоит из 46 судей - по одному от каждой страны-члена Совета Европы. Судьи избираются на девятилетний срок.

Срок полномочий нынешнего судьи ЕСПЧ от Латвии Мартиньша Митса истекает 2 сентября 2024 года. В феврале Сейм утвердил его на должность судьи КС.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!