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Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) возбудил третье дело против Литвы в отношении якобы действовавшей в стране тюрьмы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и допущенных там нарушений прав человека, сообщил представитель Литвы в этом суде.

Правительству Литвы направлена ​​петиция гражданина Саудовской Аравии Абд Аль Рахима Хусейна Аль-Нашири, в которой он жалуется на пытки и ограничения свободы, частной и семейной жизни, которым подверглись во время ареста ЦРУ и допросов в рамках программы борьбы с терроризмом, когда его перевели в секретную тюрьму ЦРУ в Литве.

Он также утверждает, что его перевели из Литвы в юрисдикцию, где существовала большая угроза того, что ему не будет гарантирован справедливый суд.

Заявитель также жалуется на нарушение гарантий Конвенции о правах человека в связи с приговором к смертной казни.

По словам гражданина Саудовской Аравии, Литва не провела эффективного расследования его жалоб на обращение с ним в секретной программе ЦРУ.

В пятницу Министерство юстиции сообщило BNS, что у Литвы есть время до 29 апреля, чтобы представить свою позицию по вопросам, поднятым в деле.

"Эта позиция еще готовится. После назначенной даты ЕСПЧ даст оценку представленным аргументам и примет окончательное решение", — говорится в комментарии министерства.

Согласно делу, Аль-Нашири был арестован в октябре 2002 года в Дубае и с тех пор находился в различных секретных тюрьмах ЦРУ. Соединенные Штаты считали его одним из важнейших действующих лиц террористической организации "Аль-Каида", которая способствовала взрыву посольств в Восточной Африке в 1998 году, замешенным в организации атаки террориста-смертника в Йемене на эсминец ВМС США USS Cole в 2000 году и в нападении на французский танкер Aden при аналогичных обстоятельствах в заливе в 2002 году.

Аль-Нашири считался одним из "высокоценных задержанных", к которым применялись усиленные методы допроса.

В ходатайстве он утверждает, что в октябре 2005 года его перевели в Литву, где он содержался до 25 марта 2006 года, когда секретная тюрьма ЦРУ в Литве была закрыта.

Гражданин Саудовской Аравии в настоящее время содержится на управляемой США военно-морской базе Гуантанамо на Кубе.

Дело находится на рассмотрении военной комиссии в Гуантанамо, где заявителю грозит смертная казнь по обвинению в участии в вышеупомянутых нападениях на американский военный корабль и французский гражданский танкер.

ЕСПЧ ранее признавал нарушения Конвенции по правам человека по аналогичным жалобам Аль Нашири в делах против Польши и Румынии.

В страсбургском суде Литва уже проиграла два дела, касающихся якобы действовавшей в стране тюрьмы ЦРУ.

В 2018 году ЕСПЧ установил, что в 2005–2006 годах в Литве действовала секретная тюрьма ЦРУ, и там находился еще один гражданин Саудовской Аравии Абу Зубайда, в январе этого года суд присудил за незаконное содержание в заключении в пользу гражданина Саудовской Аравии Мустафе аль-Хавсави 100 тыс. евро.

Последнее постановление страсбургского суда еще не вступило в силу. По данным Министерства юстиции, рассматривается возможность подачи апелляции в Большую палату.

Если будет принято решение не подавать апелляцию, то после вступления решения в силу 16 апреля "власти Литвы в установленные судом сроки примут решение о необходимых мерах по обеспечению надлежащего исполнения решения ЕСПЧ, включая выплату финансовой компенсации, присужденной заявителю".

Министерство юстиции утверждает, что не располагает информацией о других подобных петициях, касающихся тюрьмы ЦРУ, находившихся на рассмотрении ЕСПЧ.

Литва официально не признает, что на ее территории действовала секретная тюрьма ЦРУ где содержались лица, подозреваемые в терроризме. В 2009 году Комитет Сейма по национальной безопасности и обороны провел парламентское расследование, но заявил, что не установил, что задержанные ЦРУ лица были доставлены в Литву, хотя и признал, что условия для этого там были.

Литва утверждает, что объекты в Антавиляй под Вильнюсом должны были быть не тюрьмой, а центром поддержки разведки. В стране утверждают, что подозрительные самолеты перевозили в Литву не людей, а оборудование связи.

В 2014 году был опубликован доклад Сената США о секретных американских тюрьмах. Конкретные центры не называются, но правозащитники полагают, что в Литве действовал центр, названный в документе "фиолетовым". ЕСПЧ также опирался на эти доказательства.

Согласно отчету Сената США, он действовал с начала 2005 года и закрылся в 2006 году после того, как официальные лица страны отказались принять аль-Хавсави в местную больницу.

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