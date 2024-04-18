В Латвии ежегодно тонет более 100 человек, и по этому показателю страна занимает первое место в Европе. Чтобы улучшить статистику, нужно не только обучать людей плаванию, но и улучшать навыки спасателей. На этот раз спасателям представилась возможность опробовать инновационный медицинский манекен. В отличие от обычных манекенов анатомически он приближен к человеческому телу и позволяет научиться полному циклу спасения, от поиска человека до искусственного дыхания.