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В Латвии ежегодно тонет более 100 человек, и по этому показателю страна занимает первое место в Европе. Чтобы улучшить статистику, нужно не только обучать людей плаванию, но и улучшать навыки спасателей. На этот раз спасателям представилась возможность опробовать инновационный медицинский манекен. В отличие от обычных манекенов анатомически он приближен к человеческому телу и позволяет научиться полному циклу спасения, от поиска человека до искусственного дыхания.

В тестировании в бассейне на Кипсале участвовали представители Государственной пожарно-спасательной службы, Рижской муниципальной полиции, организации Peldēt droši и волонтеры.

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