Низкая оценка инвестиционного климата является серьезным сигналом, заявил в среду, 17 апреля, президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

По словам президента, во время встречи с представителями Совета иностранных инвесторов в Латвии обсуждались важные для совета вопросы улучшения инвестиционного климата. Один из них - бюрократия, хотя во время визитов президента в регионы, встреч с предпринимателями и иностранными инвесторами он также слышал мнение, что многие вопросы относительно проще и быстрее решаются в Латвии. Ринкевич признал, что есть вопросы, где не все гладко.

И представители Совета иностранных инвесторов, и предприниматели указали на главный недостаток - у государства нет долгосрочной энергетической стратегии. Ринкевич подчеркнул, что это должна быть не "красивая бумажка", а план того, как страна намерена развивать энергетические мощности.

"Инвесторов интересует, каково видение государством энергетического сектора и какова будет ожидаемая цена. Мы договорились с министром климата и энергетики и министром экономики, что такая стратегия должна быть разработана до 2050 года. Она не должна зависеть от смены правительства и парламента. [...] Я знаю, что в Сейме также идет обсуждение. Это хорошо, но нам нужен не слишком длинный, но конкретный документ, чтобы показать инвесторам, что вопросы, связанные с энергетической политикой, решаются", - сказал президент Латвии.

Премьер-министр рассказала, что на прошлой неделе она встречалась с представителями Совета. Она считает, что ключевым и определяющим аспектом является общая геополитическая ситуация. По мнению премьер-министра, перед СИИЛ, Кабинетом министров и обществом в целом стоит большая задача, как ускорить экономическое развитие страны в довольно сложной ситуации.

"Я думаю, что "зеленый коридор", который мы создали для инвестиционных компаний, сработал хорошо. Есть предприниматели, которые выходят на рынок именно благодаря зеленому коридору и государственной поддержке и говорят, что в Латвии все происходит гораздо быстрее, чем в соседних странах. [...] Конечно, для Латвии важно бороться за свою экономику и своих предпринимателей. Я также попросила кандидата на пост министра иностранных дел обратить на это внимание, так как экономика должна быть частью внешней политики страны", - сказала Силиня.

Премьер-министр отметила, что в данный момент у Латвии есть уникальная возможность, потому что наш опыт и способность "читать между строк" в действиях России позволяют Латвии быть услышанной. По словам Силини, это платформа, на которой можно говорить и о безопасности, и об экономическом развитии. Премьер-министр подчеркнула, что если в страну придут иностранные инвестиции, то и безопасность Латвии будет намного лучше.

"Каждый инвестор, каждая иностранная или отечественная компания важны для Латвии. Вопрос упрощения налогов никуда не делся. Новый директор Службы государственных доходов уже некоторое время находится на своем посту. Я надеюсь, что работа в этом направлении будет продолжена. Я обязательно встречусь с ней в ближайшее время, чтобы узнать, как продвигаются дела. Важно и отношение государства, которое говорит предпринимателям, что они нужны и важны", - сказал Силиня.

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