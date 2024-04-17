Кандидату в министры иностранных дел - профессиональному дипломату и бывшему заместителю генсека НАТО Байбе Браже, выдвинутой "Новым Единством" - фактически уже гарантирована поддержка большинства депутатов Сейма. Также в поддержку Браже высказался и президент страны Эдгар Ринкевич.

Голосование по утверждению Браже в должности состоится в пятницу, 19 апреля.

В среду, 17 апреля, после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") Ринкевич заявил журналистам, что знает Браже достаточно хорошо еще со времен, когда сам занимал пост министра, поэтому перед голосованием в Сейме не планирует встречу с ней.

"Считаю кандидатуру Браже подходящей. Если в пятницу Сейм выразит доверие Браже, то в ближайшее время мы встретимся, чтобы обсудить конкретные задачи. Решение находится в руках Сейма. В целом я выражаю поддержку этой кандидатуре", - сказал президент.

Поддержку Браже уже обещали и коалиционные партнеры "Нового Единства": с кандидатом в главы МИД встретились и фракции Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных". Представители обеих фракций подтвердили, что проголосуют за Браже. Это означает, что кандидату в главы МИД уже гарантирована поддержка большинства Сейма.

По словам депутата Сейма от "Прогрессивных" Антонины Ненашевой, фракцию очень интересовали вопросы, связанные с расширением санкций, например, как продвигается работа с включением марганцевой руды в санкционный список Евросоюза. Глава фракции СЗК Харийс Рокпелнис оценил встречу с Браже как очень продуктивную.

В среду также состоялась и встреча Браже с одной из оппозиционных фракцией - "Латвии на первом месте". Депутат Сейма и лидер партии Айнар Шлесерс заявил, что принимая решение о голосовании, фракция "взвесит все за и против". Однако Шлесерс пообещал, что кандидатура Браже будет оцениваться не с точки зрения оппозиционной партии, а с точки зрения национальных интересов. По словам оппозиционого политика, он давно лично знает Браже: когда Шлесерс был министром, кандидат в главы МИД занимала пост посла в Нидерландах.

Депутат Сейма от еще одной оппозиционной партии - "Объединенного списка" - Эдвардс Смилетенс еще во о вторник заявил Латвийскому телевидению: Браже - профессионала и способна возглавить МИД. Однако встреча кандидата в министры иностранных дел с "Объединенным списком" еще впереди: известно, что депутаты хотят узнать мнение Браже о прекращении транзита марганцевой руды через Латвии и другие страны региона.

Напомним, что премьерская партия "Новое Единство" после двухнедельных размышлений выдвинула в министры иностранных дел бывшего заместителя генсека НАТО, экс-посла Латвии в Нидерландах и Великобритании, профессионального дипломата Байбу Браже. Как минимум пока Браже - беспартийная: "Новое Единство" предпочло сделать ставку на профессионала, хотя прежде назывались кандидаты с партбилетами.

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