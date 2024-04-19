Новая министр иностранных дел Байба Браже, утвержденная в должности сегодня Сеймом, производит впечатление "железной леди", сказал агентству LETA политолог Юрис Розенвалдс.

По мнению эксперта, вызовы, которые стоят перед Браже, не отличаются от тех, с которыми сталкивались все предыдущие министры иностранных дел. Речь идет о внешней и внутренней безопасности, месте Евросоюза в экономических процессах, содействиии тому, что Европа не потеряла свои позиции на глобальном уровне.

Новый министр иностранных дел в нынешней ситуации в какой-то степени обречен на сравнение с нынешним президентом страны Эдгаром Ринкевичем, который возглавлял МИД двенадцать лет. На вопрос, удастся ли Браже выдержать такое сравнение, стать достойным преемником, Розенвалдс ответил, что сейчас об этом судить трудно, однако, с учетом профессионального дипломатического опыта, у нового министра все возможности для этого есть.

"Предыдущие должности Браже дали ей связи и контакты, что очень важно. Она второй министр иностранных дел - женщина в истории Латвии. Если посмотреть на это со стороны "Нового единства", то она сейчас лучший выбор из всех возможных вариантов", - сказал политолог.

Говоря о работе Браже как беспартийного политика на новой должности, Розенвалдс подчеркнул, что позиция министра иностранных дел несколько особенная - партийная принадлежность играет гораздо меньшую роль. Он отметил, что традиционно вопросы внешней политики решаются с участием различных политических сил.

"Министр иностранных дел должен выполнять коллективные решения, используя свое личное обаяние, связи в различных международных кругах. В этом смысле о Браже можно говорить со знаком плюс. Точно так же министр иностранных дел представляет государство в целом, а не "Новое Единство". У Браже есть опыт, она проактивная и энергичная. Это может дать позитивные результаты", - прогнозирует политолог.

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