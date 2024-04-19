"Основные внешнеполитические задачи, конечно, остаются неизменными. Первый и очень важный вопрос, в котором личный опыт Байбы Браже будет очень полезен для нас как государства — это сильный и единый альянс НАТО для укрепления способностей Латвии в сдерживании и обороне. Во-вторых, я упомяну необходимость в сильном, конкурентоспособном и едином Европейском союзе, что дает вложения в рост, благосостояние и безопасность Латвии. В-третьих, отмечу непоколебимую поддержку Украины. Мы все украинские патриоты, и в военном, и в финансовом, и в политическом плане мы продолжим защищать Украину до победы Украины, и в этом контексте я, конечно, очень положительно оцениваю опыт Байбы Браже и ее деятельность именно по защите интересов Украины", - сказала Силиня.