Оппозиционное Национальное объединение (НО) будет голосовать против утверждения дипломата Байбы Браже на должности министра иностранных дел, сообщил агентству LETA председатель НО Райвис Дзинтарс после встречи партии с кандидатом.

НО высоко ценит Браже как профессионала и связывает с ней "определенные ожидания" как с будущим министром иностранных дел, но голосовать за нее не будет, сказал Дзинтарс.

Разговор НО и Браже был "конструктивным и уважительным", но ответы на важные для НО вопросы не обеспечили достаточной уверенности для того, чтобы партия могла поддержать кандидатуру Браже. Как дал понять Дзинтарс, речь идет о языке СМИ и национальных санкциях.

НО также поинтересовалось, видит ли себя и в будущем независимым профессионалом Браже, которая в данный момент не состоит ни в какой партии. По словам Дзинтарса, из ее ответов не следует, что так будет и в будущем, а это значит, что министр в значительной мере будет подчиняться решениям коалиционного совета и общему курсу правительства, который, по мнению Нацобъединения, не всегда соответствует национальным интересам и интересам безопасности Латвии.

Голосование в Сейме по кандидатуре Браже планируется в пятницу.

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