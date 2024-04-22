Расходы Президентской канцелярии во времена Эгила Левитса на гостиницы в командировках превышали лимиты, установленные нормативными актами. В ряде госучреждений обнаружен непрозрачный порядок выплаты вознаграждений. Такие выводы сделаны в опубликованных результатах ревизии Госконтроля в министерствах и центральных государственных учреждениях за 2023 год.
Несмотря на положительные заключения, в некоторых случаях Государственный контроль давал рекомендации, например, в связи с выплачиваемыми вознаграждениями, а Президентской канцелярии было рекомендовано упорядочить регулирование расходов на проживание в гостиницах во время деловых поездок.
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