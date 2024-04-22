Расходы Президентской канцелярии во времена Эгила Левитса на гостиницы в командировках превышали лимиты, установленные нормативными актами. В ряде госучреждений обнаружен непрозрачный порядок выплаты вознаграждений. Такие выводы сделаны в опубликованных результатах ревизии Госконтроля в министерствах и центральных государственных учреждениях за 2023 год.