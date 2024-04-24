Военная поддержка США поможет Украине, но и Европе предстоит многое сделать в этой сфере, и она не может принимать как само собой разумеющееся сотрудничество с США, заявил в среду журналистам после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Президент считает, что и он, и премьер на своем уровне сделали многое для сбора поддержки Украине. Он напомнил, что совсем недавно Силиня посетила с визитом США, где встретилась с различными политиками. Ринкевич подчеркнул, что так поступили и многие другие европейские страны.

"Будем надеяться, что совсем скоро военная помощь США достигнет Украины и поможет в ее борьбе. Но наши дипломатические битвы и действия по поддержке Украины всеми возможными способами отнюдь не прекращены", - сказал президент страны.

Силиня выразила удовлетворение в связи с тем, что верхняя палата Конгресса США поддержала пакет законопроектов, включающий законопроект о военной помощи Украине в размере 61 млрд долларов США. По ее словам, время ожидания решения было волнительным.

Премьер отметила, что и визит президента Украины Владимира Зеленского, и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, и ее визит в США дали возможность рассказать, что такая поддержка означает для Украины, Европы и США. По ее мнению, это важное решение не только в контексте Украины. Оно важно и для США как державы, чтобы она не потеряла свою международную роль и лидерство в мировых демократических процессах.

Как сообщалось, после многомесячных проволочек в субботу палата представителей конгресса США поддержала помощь Украине для борьбы с российской агрессией в размере 61 млрд долларов.

После принятия в обеих палатах Конгресса пакет будет направлен президенту США Джо Байдену, который пообещал немедленно подписать его, чтобы он обрел силу закона.

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