Большая часть американских вооружений из пакета помощи для Украины, который проходит одобрение в конгрессе США, расположена на складах в Германии и Польше, сообщил источник американского телеканала CNN. По его словам, в числе первых в Украину поступят артиллерийские снаряды.

Официально власти США не сообщали о том, что вооружения из готовящегося пакета помощи находятся в Европе. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на прошлой неделе заявил, что министерство обороны США готово сразу отправить оружие, как только будет отдан приказ.

«Как вы знаете, у нас очень мощная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перевозить военные средства. Как мы уже делали в прошлом, мы можем перевезти груз в течение нескольких дней», — сказал представитель Пентагона.

Палата представителей конгресса США 20 апреля одобрила законопроект, предусматривающий выделение Украине около 61 миллиарда долларов военной помощи.

Документ не могли принять с осени 2023 года. Сенат планирует рассмотреть законопроект 23 апреля, говорил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Президент США Джо Байден заявил, что немедленно подпишет закон после принятия, чтобы быстро отправить оружие в Украину.

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