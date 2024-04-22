Украина может получить новую партию вооружения из США уже "к концу недели", заявил в воскресенье, 21 апреля, глава комитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер в эфире телеканала CBS. В пакет помощи, среди прочего, входят ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Вооружения будут отправлены, "как только президент США Джо Байден подпишет законопроект", добавил Уорнер.

ATACMS способны изменить баланс сил на фронте

Научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Питер Дикинсон констатирует, что ракеты ATACMS "позволят Украине поражать цели во всех оккупированных Россией регионах страны". По словам других аналитиков, ATACMS особенно эффективны для ударов по таким целям, как самолеты на аэродромах, системы ПВО, нефтеперерабатывающие заводы, логистические центры с грузовым автотранспортом.

По мнению аналитиков, получение Киевом новой партии дальнобойных ракет может заставить командование РФ перенести базы и командные пункты подальше от линии фронта, что, в свою очередь, ослабит оборону оккупированных территорий.

ISW: Россия усилит атаки до прибытия помощи США

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), опубликованному 20 апреля, утвержденный пакет помощи Украине, вероятно, "не повлияет на ситуацию на фронте в течение ближайших недель". В это время Россия может "воспользоваться ограниченным окном возможностей" и усилить атаки, а украинские войска - "потерпеть неудачи". Сдержать российское наступление можно, если пакет военной помощи "прибудет быстро", говорится в отчете.

Одобрение новой помощи Украине в нижней палате Конгресса США

20 апреля Палата представителей Конгресса США, в которой доминируют республиканцы, после нескольких месяцев противостояния утвердила масштабный пакет помощи Украине. В поддержку законопроекта высказались 311 конгрессменов, против проголосовали 112 человек.

Вслед за одобрением нижней палаты законопроект должен утвердить Сенат. Голосование назначено на 23 апреля. Ожидается, что верхняя палата Конгресса, в которой большинством обладают демократы, поддержит пакет помощи Украине в размере около 61 млрд долларов. Президент США Джо Байден уже заявил, что затем незамедлительно подпишет данный документ.

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