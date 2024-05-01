1 мая для рижан будет предложено много возможностей приобщиться к празднику, участвуя во флеш-мобах и шествиях, слушая концерты и выставляя посты в соцсетях. Общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня. Управляемые Rīgas satiksme автостоянки можно использовать бесплатно, — кроме подземной парковки у Дома Конгрессов, - а клиентские центры будут закрыты.

Как празднуем?

В честь 20-летия вступления Латвии в ЕС рижане и гостей города приглашают на концерт в прямом эфире, осмотреть патриотические объекты искусства в городской среде и принять участие в флеш-акции с самым большим флагом ЕС в Латвии, а также участие в световом мероприятии "Latvija mirdz Eiropā".

С 1 по 31 мая в парке Узварас пройдет концептуальная акция – жители Риги создадут объект среды "Demokrātiskais kvadrāts". Автор работы Эрик Боже намерен таким образом проиллюстрировать демократическое и инклюзивное общество.

В четырех латвийских городах – Риге, Резекне, Цесисе и Лиепае – засветятся праздничные инсталляции в цветах европейского флага. В Риге лучи света достигнут неба у Памятника Свободы, в Резекне – у Латгальского посольства "GORS", в Цесисе – у Видземского концертного зала, а в Лиепае – на "Площади роз". (Аналогичная световая кампания пройдет еще в 16 странах-членах ЕС.) В каждом из этих мест сегодня с 12.00 до 24.00 на широкоформатном светодиодном экране можно посмотреть видеоролик о Латвии и наших преимуществах как части ЕС.

В 15:30 от Домской площади до Памятника Свободы в Риге пройдет флеш-моб #MésEsamEiropa: все желающие смогут приобщиться к маршу по Старой Риге с широкоформатными флагами Латвии и ЕС. В районе памятника Свободы все участники вместе с Латвийским хором дипломатов исполнят гимны Латвии и ЕС — их призывают сделать фото с флагами и разместить в соцсетях с хэштегами #MésEsamEiropa и #LV20ES.

С 16.00 в прямом эфире ЛТВ1, Латвийского радио и на светодиодном экране площади Бривибас можно наблюдать прямую трансляцию из Латвийской Национальной библиотеки концертной постановки "Ты дома. Ты ЕС". Зрителей призовут осознать важность национальной независимости и правильности решения о членстве Латвии в ЕС. Сюжетная ось: мы смотрим из евароокна на огромный мир, но у нас все под контролем. Под музыку Раймонда Тигулиса с исполнении Латвийского национального симфонического оркестра споет Рижский камерный хор "Ave Sol".

В 13.00 в Доме культуры "Иманта" состоится патриотический концерт "Будет песня навсегда" в исполнении мужского хора работников леса "Silvicola". Прозвучат такие композиции, как "Зеленые человечки на берегу синего моря", "Rīga dimd", "Moto" и другие.

В разных местах Риги будут представлены три объекта искусства в городской среде: "Радиация" - во дворе Агенскалнского рынка, "Праздничный флаг" — в парке Узварас, "Латвия" - на Домской площади.

Общественный транспорт

1 мая автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по графику выходного дня.

Парковки

Обслуживаемые Rīgas satiksme городские платные парковки 1 мая можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной парковки на улице К. Валдемара 5а возле Конгресс-центра - там за возможность припарковаться придется заплатить в соответствии с действующими тарифами.

Также с 1 мая начнут работать парковки в Вецаки (V зона). Их рабочее время будет с 8:00 до 20:00 ежедневно, за исключением праздничных дней. Следовательно, также 1 мая парковки в зоне V можно будет использовать бесплатно.

Клиентские центры

В день перед праздником, 30 апреля, время работы клиентских центров по адресам: улица Прага 1, проспект Курземе 137, улица Бривибас 384B и улица Спикеру 1 будет с 9:00 до 18:00. Время работы клиентского обслуживания по адресу Бривибас 49/53 будет с 8:00 до 16:00, а времени работы центра поддержки Риги для украинских граждан будет с 09:00 до 15:00.

В среду, 1 мая, все клиентские центры будут закрыты.

Клиентский центр на улице Спикеру 1 будет закрыт с 1 мая, ближайший клиентский центр находится на улице Прагас, 1.

Более подробную информацию о предлагаемых услугах, маршрутах, видах билетов и других новостях можно получить на сайте www.rigassatiksme.lv.

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