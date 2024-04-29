Должность посла не позволяет Солвите Аболтине комментировать внутриполитические события, в том числе возможные попытки сфальсифицировать результаты выборов в 12-й Сейм в ее пользу.

На письменный запрос агентства LETA о том, знает ли Аболтиня причины, почему глава ИТ-компании SOAAR Ренарс Каджулис может быть заинтересован в клевете на "Новое Единство" и допускает ли она, что кто-то пытался подтасовать результаты выборов, Аболтиня поблагодарила за проявленный интерес, но заявила, что послы не имеют права комментировать внутриполитические события.

Как сообщалось, Каджулис, обвиняемый в мошенничестве при закупках Центральной избирательной комиссии, рассказал Латвийскому телевидению, что в ночь выборов в 12-й Сейм осенью 2014 года ему звонил бывший генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс и выразил опасения, что Аболтине может не хватить голосов для прохождения в Сейм. По словам Каджулиса, Кампарс просил вмешаться, чтобы обеспечить избрание Аболтини.

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