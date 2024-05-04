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Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") призвала латвийцев в годовщину восстановления независимости Латвийской Республики радоваться и праздновать этот день и поблагодарила всех, кто принимал мужественные решения, защищал интересы Латвии и жертвовал собой ради страны, ее независимости и будущего.

Премьер-министр подчеркнула, что 34 года назад принятая Верховным советом декларация "О восстановлении независимости Латвийской Республики" открыла народу Латвии путь к тому, чтобы вновь самим полностью определять свое будущее. "Это решение позволило вернуть нам величайшую святыню - независимое государство. Оно стало ясным проявлением желания нашего общества жить в условиях свободы. Это была наша общая победа", - сказала Силиня.

"Сегодня мы свободные люди в свободной стране, и прекрасно это осознавать и громко заявлять об этом. Свобода вокруг нас - в парках, домах, школах, городах и селах", - отметила глава правительства.

Силиня подчеркнула, что свобода дает силы и мужество, чтобы всем вместе использовать их для защиты и развития Латвии с ее замечательными людьми, красивой природой и вечными ценностями, созданными народом. Именно поэтому 20 лет назад Латвия смогла достичь своей цели - стать полноправным членом Европейского союза и НАТО, и именно поэтому сегодня Латвия поддерживает украинский народ, в котором видит себя, свои мечты и надежды.

"Свобода также дарит счастье, легкость и человеческую радость. Поэтому давайте сегодня радоваться и праздновать. Давайте чествовать самое дорогое, что у нас есть - у нас есть наша страна, у нас есть свободное государство", - сказала премьер.

В завершение поздравления она поблагодарила всех, кто принимал мужественные решения, защищал интересы Латвии и жертвовал собой ради страны, ее независимости и будущего. Премьер-министр от всего сердца поздравила латвийцев в День восстановления независимости Латвии и пожелала ей долгого века.

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