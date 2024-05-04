В субботу, 4 мая, состоялось возложение цветов к памятнику Свободы. Затем - торжественное заседание Сейма, посвященное Дню восстановления независимости Латвийской Республики.

Перед состоялась торжественная церемония возложения цветы к Памятнику Свободы, в которой приняли участие президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), спикер Сейма Дайга Миериня (Союз "зеленых" и крестьян), другие официальные лица, депутаты парламента и так далее.

"Самая большая ценность нашей страны находится рядом с нами - это наши люди, которые самоотверженно делают свою ежедневную работу и несут имя Латвии миру. Все вместе мы создаем Латвию такой, какая она есть и будет", - сказала в речи на торжественной парламентском заседании спикер Сейма Дайга Миериня: "Отмечая праздник восстановления независимости нашего государства, давайте ценить то, что у нас уже есть: мы свободная страна, мы можем свободно говорить по-латышски, мы можем свободно путешествовать, мы в Европейском Союзе, мы являемся членом НАТО.

Спикер Сейма подчеркнула, что в этом году мы отмечаем 20-летие нашего пребывания в Европейском Союзе и НАТО, и говорим благодарность тем, кто целенаправленно и настойчиво работал над укреплением государственности посредством членства Латвии в этих организациях. "Мы можем сравнивать цифры, экономические показатели, уровень жизни и качество услуг тогда и сейчас. В стабильном росте Латвии сомнений нет", - сказал спикер Сейма, подчеркнув при этом, что у нас нет недостатка в вызовах, в том числе в связи с повышением производительности труда, дигитализацией и эффективным использованием искусственного интеллекта.

В заседании традиционно принимали участие действующий президент страны, бывшие президенты, бывшие спикеры Сейма, члены Кабинет министров, депутаты Верховного совета, голосовавшие за восстановление независимости Латвии, иностранный дипломатический корпус и руководители представительств международных организаций в Латвии.

После заседания в 14.00 в Гостевом зале Сейма состоится Праздник белой скатерти с членами Клуба Декларации 4 мая.

4 мая отмечается годовщина провозглашения Декларации о Независимости Латвийской Республики. 4 мая 1990 года 134 из 201 депутата Верховного совете приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Верховный совет установил переходный период для установления "де-факто" переходного периода государственной власти, который завершился созывом 5-го Сейма Латвийской Республики.

Весь день 4 мая 1990 года у здания парламента стояли тысячи людей, ожидавших голосования. Депутаты, проголосовавшие за восстановление независимости, затем отправились на митинг на набережную Даугавы, где их встречали цветами и овациями. Коммунисты и интерфронтовцы, отказавшиеся участвовать в голосовании, покидали здание парламенты через черный ход.

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