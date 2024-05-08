Как партия, представленная в правительстве Латвии, с растущей поддержкой, "Прогрессивные" намерены выдвинуть кандидата на должность еврокомиссара. Об этом в интервью агентству LETA заявила лидер списка "Прогрессивных" на выборах в Европарламент Элина Пинто. Ранее о своих амбициях занять должность в Еврокомиссии однозначно заявляло премьерское "Новое Единство". Лидер списка "Нового Единства" на евровыборах Валдис Домбровскис - действующий вице-президент Еврокомиссии.

"Прогрессивным" еще предстоит принять решение о конкретном кандидате, но обсуждения в партии уже происходят.

То, что возможность претендовать на высокую должность принадлежит только одной политической силе не является само

разумеющимся, сказала Пинто, намекая на то, что до сих пор должность еврокомисссара от Латвии занимали представители только партии "Единство": Сандра Калниете, Андрис Пиебалгс и Валдис Домбровскис.

"Выборы и политическая ситуация в стране, возможно, показывает, что нынешние монопольные права более не могут быть в силе", - сказала лидер списка "Прогрессивных". По словам Пинто, цель партии - получить два мандата на выборах в Европарламент.

В то же время Пинто признала: выдвижение кандидата на должность еврокомиссара будет выбором всей правительственной коалиции, в которую входят "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные".

"Ждем, что новый президент Еврокомиссии попросит выдвинуть по два кандидата от каждой страны, потому что важно обеспечить равное представительство полов и в Еврокомиссии. Поэтому может возникнуть требование выдвинуть от Латвии как мужчину, так и женщину", - пояснила Пинто.

На вопрос, может ли она быть кандидатом на пост комиссара ЕС, Пинто ответила, что такое решение должна принять партия.

Напомним, что еврочиновник Элина Пинто стала известна широкой публике в Латвии весной прошлого года, когда стала кандидатом в президенты Латвии от "Прогрессивных". Пинто тогда не избралась, однако уже год назад в политических кулуарах говорили: само выдвижение в президенты стало для "Прогрессивных" началом кампании в Европарламент.

В случае получения представительства в Европарламенте, "Прогрессивные" будут работать в составе политической группы

В случае выборов "Прогрессистов" ЕП будет действовать в составе политической группы "Зеленые"/Европейский свободный альянс.

"Мы уже очень тесно работаем с ними над разработкой совместной программы, в общую программу уже включены важные вопросы для Латвии и Балтийского региона", - сказала Элина Пинто. В качестве примера она упомянула реализацию проекта

Rail Baltica и укрепление оборонного потенциала.

Выборы Европарламента состоятся в Латвии 8 июня.

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