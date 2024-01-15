Лидерами "Прогрессивных" на предстоящих летом выборах в Европарламент будут кандидат от партии на президентских выборах, эксперт по государственному управлению Элина Пинто и бывший мэр Риги Мартиньш Стакис.
Пинто баллотировалась на пост президента Латвии как беспартийная, но затем вступила в партию "Прогрессивные" и присоединилась к ее руководящей команде. Стакиса приняли в партию на прошлой неделе, а в политику он пришел как представитель "Движения За".
Как заявили в партии, при составлении списка кандидатов в Европарламент учитывались их профессиональный опыт, гражданская активность, наличие знаний о работе Европарламента и прежняя деятельность в интересах партии.
Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года во всех 27 странах ЕС. Всего европейцы выберут 720 депутатов, они будут представлять свои страны пропорционально их населению.