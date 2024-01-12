Лидерами партии Latvijas attīstībai, не представленной сейчас в Сейме, на евровыборах будут действующих европарламентарий Ивар Иябс, бывший министр обороны Артис Пабрикс и экономист Вячеслав Домбровский, который ранее занимал министерские посты и был депутатом парламента.

Напомним, что партия Latvijas attīstībai в рамках объединения Attīstībai/Par! (AP) с партией Par! была представлена в 13-м Сейме, а также в первом правительстве Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Однако представительства в 14-м Сейме AP! не получило, не преодолев на выборах 5%-й барьер. Пути двух партий объединения после провала на выборах разошлись.

Действующий европарламентарий Ивар Иябс был избран в Европарламент от АР в 2019 году.

Кроме названной тройки лидеров от Latvijas attīstībai будут баллотироваться руководитель Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Ивета Ратиника, депутат Цесисской краево думы Элина Ступоле, вице-мэр Айзкрауле Дайнис Вингрис.

Выборы в Европарламент в Латвии состоятся 8 июня 2024 года. Подробнее о том, кто еще баллотируется в ЕП — можно прочесть здесь.

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